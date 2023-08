Bergamo, vasto incendio in città: tre palazzine coinvolte nel rogo

Paura ieri mattina per un vasto incendio che ha coinvolto il tetto di tre palazzine e marginalmente la porzione di un quarto. Erano da poco passate le 10.30 quando dal civico 14 di via Moroni, a pochi passi da Largo Cinque vie, una zona centrale della città, sono partite le fiamme da un appartamento in fase di ristrutturazione, dove si trovavano alcuni operai. Ma poi, anche a causa del vento, nell’ora successiva, le fiamme si sono propagate ai tetti degli altri edifici adiacenti, verso la parte bassa della via. La Polizia locale, insieme ai carabinieri, ha fatto evacuare tutti gli inquilini all’interno. Non risultano persone ferite. Numerosi i passanti che hanno segnalato la presenza di fumo, visibile per ore in tutto il centro città.