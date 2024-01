Varese in semifinale. Poca fortuna invece per Como

Obiettivo raggiunto per i Mastini Varese che volano in semifinale di Coppa Italia. I gialloneri, dopo il successo dell’andata, superano ancora il Feltreghiaccio con un secco 3-0 casalingo firmato da Borghi e dalla doppietta di Mazzacane. Nulla da fare invece per Como che, dopo il pesante ko nella prima gara, ottiene un onorevole ma non sufficiente pareggio per 1-1 con Pergine. Nel weekend il PalAlbani di Varese ospiterà per il secondo anno consecutivo le Final Four che assegneranno il titolo. Sabato le semifinali: alle ore 15 Pergine-Appiano, mentre alle 19 i padroni di casa affronteranno il Caldaro nella riedizione dell’ultimo atto dello scorso anno che vide trionfare i Mastini. La finale invece sarà domenica alle ore 19.30. Gli uomini di coach Czarnecki, visto l’ottimo periodo di forma e il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, partiranno leggermente favoriti per la riconquista del trofeo ma le avversarie sono le stesse che, insieme a Varese, occupano le prime quattro posizioni in campionato. Lo spettacolo sembra quindi assicurato e il risultato quanto mai incerto. Ieri il presidente giallonero Carlo Bino ha presentato con soddisfazione l’evento: "Invito la città a godersi questa manifestazione. Siamo al centro del mondo dell’hockey italiano e non è un fattore scontato ma bensì qualsa di eccezionale". Ale.St.