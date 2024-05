Van Avermaet, una stella del Belgio per la Uyba

Silke Van Avermaet è una nuova farfalla mentre la Volley Bergamo 1991 sceglie altre due giovanissime atlete, Adriano e Farina, per la ricostruzione. Gran colpo di mercato della Uyba di coach Gianni Caprara, club che quest’anno punta ad una salvezza senza troppi patemi e a levarsi qualche soddisfazione dopo una stagione assai travagliata, che ha ingaggiato nei giorni scorsi la centrale belga Silke Van Avermaet, di proprietà della Vero Volley Milano. Silke sarà presto una delle nuove farfalle, grazie al bel colpo messo a segno dal direttore sportivo Carmelo Borruto. La centrale belga, classe 1999, arriva a Busto direttamente dal Volley Mulhouse Alsace, squadra francese guidata da coach Francois Salvagni (team che ha appena ingaggiato nientemeno che Valentina Diouf) che ha disputato anche la Champions. "Non vedo l’ora di unirmi alla squadra – le prime parole della Van Avermaet -. Busto è un grande club e sono davvero entusiasta della possibilità di giocare qui, porterò in campo molta energia. Ho affrontato diverse squadre italiane in Champions League e so che la Serie A è un campionato di alto livello. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con coach Caprara".

Doppia firma in casa Bergamo per dare nuovo impulso alla fase di crescita e ricostruzione per la stagione 2024-2025. Alla corte di coach Carlo Parisi ci saranno l’opposto Virginia Adriano e la centrale Alice Farina. Classe 2004, 26 presenze nella passata stagione con la maglia di Olbia in A2, alta 196 centimetri, medaglia d’oro agli Europei Under 19 nel 2022 e medaglia d’argento ai Mondiali Under 21 nel 2023, Virginia Adriano ha conosciuto Bergamo dai racconti di Laura Partenio, sua compagna di squadra nel campionato appena concluso. Arriva in prestito dalla Savino Del Bene Scandicci. Adriano sarà la vice di Vittoria "Watch" Piani che resta il "colpaccio" di mercato delle bergamasche. Alice Farina, classe 2000 e 188 centimetri, sarà all’esordio nella massima serie.

Fulvio D’Eri