Valbondione, il torrente si ingrossa: 400 ragazzini bloccati in una baita e soccorsi con le corde

Valbondione (Bergamo), 13 luglio 2023 – Quattrocento ragazzini bloccati in una baita a causa del veloce ingrossamento di un torrente montano che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del nucleo Speleo Alpino Fluviale del comando di Bergamo alla baita Alpini di Lizzola, frazione di Valbondione.

Le operazioni, cui partecipano anche i tecnici del Cnsas, sono tuttora in corso: i soccorritori hanno infatti atteso l’abbassamento del livello delle acque per poi posizionare delle corde al fine di permettere il passaggio in sicurezza dei giovani, scortati a gruppi di quattro dall’altra parte della riva. Per fortuna non si registrano feriti.