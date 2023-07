Val Brembana, travolto da un albero mentre taglia la legna: 52enne in ospedale

Bergamo, 27 luglio 2023 – Un uomo di 52 anni è rimasto schiacciato da un albero contro una roccia mentre stava tagliando la legna a Isola di Fondra, in provincia di Bergamo, nell’alta Val Brembana.

È successo ieri sera, intorno alle 20, ora in cui sono stati allertati i i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, che sono accorsi in undici.

Da Sondrio è decollato l’elisoccorso di Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato valutato per la parte sanitaria, immobilizzato e trasportato per una trentina di metri, fino al punto in cui poteva essere caricato sull'elicottero per il trasporto in ospedale. L'intervento è terminato intorno alle 22.30.