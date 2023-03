Vacanze in Romagna dedicate agli anziani

Un appuntamento fisso per trascorrere un periodo di vacanza socializzante a tariffe contenute: tornano i soggiorni climatici per gli anziani. Organizzati dall’assessorato ai Servizi sociali di Brescia, guidato da Marco Fenaroli, i soggiorni sono una delle iniziative per promuovere l’invecchiamento attivo. Le proposte, tutte nella riviera romagnola visto il consenso espresso dai partecipanti, sono organizzate in due periodi: giugno e settembre. A giugno le tariffe per due settimane oscillano da 710 a 750 euro. A settembre la tariffa è di 620530 euro. Possono iscriversi le persone che hanno compiuto 65 anni ma è prevista l’ammissione in deroga del coniuge o convivente con età compresa tra i 60 e i 64 anni, comunque residente a Brescia.

È richiesto il requisito dell’autosufficienza e la capacità di gestirsi autonomamente, che va attestato dalla persona senza bisogno del certificato medico.

Nell’estate 2022 i partecipanti sono stati 256 (153 a giugno e 103 a settembre), per lo più tra i 75 e gli 84 anni. Più presenti le donne, che spesso partecipano con un’amica. Si sta quindi incrementando il numero degli iscritti: erano stati 143 nel 2021.

Per informazioni: 0302895311 oppure [email protected]