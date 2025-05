Sosta e viabilità: un piano contro il caos dei turisti a Crespi d’Adda

Salvaguardare da traffico e sosta selvaggia il villaggio operaio di Crespi d’Adda, uno dei siti industriali meglio conservati d’Europa, Patrimonio Unesco, sempre più meta turistica con tutti i problemi che questo comporta. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Capriate, che per risolvere il problema, investendo 15mila euro, ha affidato ad alcuni professionisti la stesura di uno studio specifico su mobilità e sosta a Crespi d’Adda. Principale obiettivo è trovare soluzioni al caos, che si registra da tempo, provocato dalla sosta disorganizzata sulle strade del villaggio operaio. "Il Villaggio di Crespi – spiega il sindaco Cristiano Esposito – è diventato une meta turistica ambìta e questo non può che farci piacere. Non possiamo, però, permettere che chiunque parcheggi dove vuole, anche sui cigli delle strade. Ne va della sicurezza e del decoro del paese".

Le linee di indirizzo approvate e fornite ai progettisti del nuovo piano della mobilità si dividono in due categorie: sosta e viabilità. Per quanto riguarda la sosta, la prima linea prevede la creazione di aree a parcheggio che garantiscano la sosta esclusiva ai residenti localizzate, ove possibile, nelle immediate vicinanze delle abitazioni; la seconda è regolamentare in prossimità delle abitazioni la sosta breve e temporanea per le operazioni di carico e scarico; la terza è regolamentare le aree a parcheggio libero destinate ai visitatori con un sistema di controllo, come i parchimetri, in particolare nella zona della pineta, nell’area castello in via Privata Crespi, nell’area del cimitero monumentale, in piazza Bagnarelli, e nel piazzale Piemonte; la quarta prevede la regolamentazione delle soste in prossimità degli esercizi commerciali. Quanto alle linee di indirizzo per la viabilità, l’obiettivo è mantenere la percorrenza delle quattro dorsali principali del villaggio e trasformare le secondarie a senso unico per regolamentare i flussi.

Michele Andreucci