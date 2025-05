Operatori macchine utensili. Caccia a progettisti elettrici

Operatore macchine utensili, 1 posto. Requisiti: esperienza nella mansione e/o formazione in ambito meccanico. Lettura disegno tecnico e preferibilmente conoscenza programmi di disegno. Mansioni: utilizzo macchinari come fresatrice, affilatrice, saldatrice, elettroerosione. Contratto: tempo determinato 6 mesi o tirocinio se senza esperienza. Sede di lavoro: Bonate Sopra; autocandidature rispondendo all’annuncio su offertelavoro.provincia.bergamo.it, codice 22971

Progettista elettrico, 1 posto. Requisiti: utilizzo di software tecnici come Etap, Digsilent, Eplan, Autocad; buona conoscenza lingua inglese e informatica; titolo di studio ingegnere elettrico o equivalente. Mansioni: progettazione analisi e gestione progetti settore energia come impianti elettrici di alta e media tensione e impianti energia rinnovabile. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, collaborazione per professionisti già in possesso di Partita Iva. Sede di lavoro: Azzano San Paolo; autocandidature rispondendo all’annuncio su offertelavoro.provincia.bergamo.it, codice 22648