Va a fuoco panificio. Intossicati titolare e impiegato del Comune

Momenti di paura in un panificio di via Santa Caterina da Siena, a Cisano Bergamasco, dove poco prima delle 16 si è sviluppato un grosso incendio. Due persone, secondo le prime informazioni, sarebbero rimaste lievemente intossicate dalla fitta coltre di fumo: si tratta del titolare dell’attività e un funzionario del Comune arrivato per dare una mano a domare le fiamme. Entrambi, da quanto si è appreso, avrebbero rifiutato le cure in ospedale. Ancora non è chiara la causa che ha innescato il rogo. Potrebbe essere stato anche un corto circuito, ma è solo una delle ipotesi. Le fiamme hanno richiamato l’attenzione di parecchie persone in paese, in particolare della frazione di Villasoli. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco dalla centrale di Bergamo e dei distaccamenti di Dalmine e di Zogno che sono stati impegnati fino a sera nella fase dello spegnimento e della bonifica della struttura. F.D.