"Una svolta importante per Sondrio: informiamo con l'app"

Prove tecniche dell’alert per emergenze imminenti o in corso anche in provincia di Sondrio, la provincia lombarda con più frane controllate dal Centro monitoraggio di Arpa Lombardia. La metà - 22 sulle 45 della regione - si muovono qui, in una zonadove nel corso degli anni le tragedie dovute a calamità naturali sono state parecchie. Nella zona del sondriese la criticità maggiore è data dalla "frana di Spriana", una sorta di spada di Damocle sul capoluogo di provincia al quale si sta cercando di porre rimedio. Ma anche il Mallero, a volte, fa paura e rischia di esondare. Avere a disposizione questo servizio Alert, sicuramente, potrebbe essere importante per avvisare la popolazione in caso di pericolo.

"Riteniamo utile rilanciare l’informativa ministeriale, già diffusa da Regione Lombardia, anche attraverso i nostri canali allo scopo di raggiungere tutti i cittadini – spiega l’assessore alla Protezione civile del Comune di Sondrio. Lorena Rossatti –. Questo test rappresenta un passaggio importante verso l’introduzione di un sistema di allarme pubblico che gli eventi calamitosi frequenti e improvvisi di questi ultimi anni rendono fondamentale per la prevenzione del rischio. Una tematica alla quale come Amministrazione comunale dedichiamo particolare attenzione promuovendo azioni di informazione e di sensibilizzazione: le allerte meteo di Regione Lombardia vengono notificate attraverso la app Vivi Sondrio e pubblicate sul sito internet istituzionale. Abbiamo completato l’aggiornamento del Piano comunale dell’emergenza e organizzato incontri con i volontari della Protezione civile per informare i cittadini sui comportamenti da adottare nelle situazioni di rischio potenziale".

Fulvio D’Eri