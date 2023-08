Una rata non pagata e subito si è “morosi”

È il mercato stesso che spinge i consumatori, privati e famiglie, ad acquistare anche andando oltre le proprie possibilità. La maggior parte dei prodotti ormai viene venduta attraverso il credito al consumo, che è anche un modo di fidelizzare il cliente, con il risultato che in tanti ormai hanno adottato un tenore di vita che è difficile sostenere in momenti in cui l’inflazione viaggia a due cifre. Basta avere difficoltà sul lavoro, o peggio ancora perderlo, per andare in crisi e vedersi letteralmente crollare il mondo addosso.

"Basta anche molto meno, c’è chi si è visto negare un finanziamento per l’acquisto di un frigorifero solo perché si era dimenticato di pagare un acquisto fatto con la carta di credito - spiega Marisa Costelli, presidente di Adusbef Lombardia - La nostra società è improntata sui consumi e spesso riuscire a porsi dei limiti quanto tutto sembra a portata di mano è molto difficile. Gli effetti dell’inflazione sono sotto gli occhi di tutti, ma in una società che ha saputo trasformare anche il superfluo in necessario riuscire a rinunciare a qualcosa per molti è impossibile. Più che illusioni le chiamerei chimere". Il consiglio per chi si trova in difficoltà è sempre quello di non scegliere scorciatoie che potrebbero rivelarsi più che pericolose. "Naturalmente c’è debito e debito, nel caso di Milano anche in valore assoluto l’esposizione è significativa va contato anche il debito fisiologico di chi ha fatto investimenti per la propria attività. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi alle associazioni dei consumatori o a quelle di categoria nel caso dei piccoli imprenditori".

A disposizione oltre ai fondi antiusura, che però sono a beneficio dei piccoli imprenditori, ci sono anche gli strumenti che la legge mette a disposizione per la ristrutturazione del debito. Strumenti in parte nuovi sui quali negli ultimi anni si è concentrata l’attività del legislatore, ma ancora da perfezionare per consentire il loro utilizzo all’ampia platea dei morosi.