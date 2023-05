Una fede senza confini Caravaggio è stato promosso Santuario regionale lombardo

CARAVAGGIO (Bergamo)

Quest’anno le celebrazioni del 591° anniversario dell’Apparizione della Madonna a Caravaggio, in programma venerdì, saranno caratterizzate da un evento: durante la Messa delle 10,30, che sarà presieduta dall’arcivescovo di Milano e metropolita della Lombardia, monsignor Mario Delpini, e alla quale parteciperanno tutti i vescovi lombardi, il santuario di Santa Maria del Fonte di Caravaggio sarà riconosciuto come “Santuario regionale della Lombardia“. "È un luogo per riposarsi, raccogliersi, pregare la Madonna e in lei trovare conforto. E per questo la speranza è che non venga assediato dallo sviluppo che sta interessando la pianura bergamasca. È un santuario facile da raggiungere che non impone faticose salite. È il santuario della povera gente che, come la giovane Giannetta (la contadina a cui il 26 maggio 1432 la Madonna apparve, ndr), ha già il peso della vita da portare e forse non sopporterebbe che la devozione imponga pesi". Questo, in sintesi, il motivo della scelta di rendere il santuario di Caravaggio “Santuario regionale della Lombardia“, un messaggio lanciato a tutti i fedeli da Delpini. "La povera gente - ha proseguito l’arcivescovo - vorrebbe piuttosto trovare presso Maria un luogo per riposare, per piangere ed essere consolata". Un luogo che Delpini auspica rimanga come si presenta ora. Il riferimento è allo sviluppo intensivo che la pianura bergamasca sta conoscendo, come dimostrano i numerosi insediamenti di logistiche. Uno di questi potrebbe insediarsi a Misano, a circa 500 metri. L’amministrazione del complesso religioso e la Diocesi di Cremona, dalla quale dipende il santuario, hanno presentato un’osservazione al Pgt chiedendo che, intorno al santuario, venga stabilita una fascia di rispetto agricola. Michele Andreucci