Una bomba a mano scoperta dentro casa durante i lavori

Nella mattinata di ieri, durante alcuni lavori di ristrutturazione di un’abitazione in via de Capitani Masegra, nella parte alta della città, è stata rinvenuta una piccola bomba a mano risalente alla Seconda Guerra mondiale.

Informata del ritrovamento la Polizia di Stato, è stato chiesto l’intervento del Genio Guastatori di Cremona che ha preso in consegna il piccolo ordigno per la rimozione. Nel pomeriggio il Comune, attraverso una nota, ha fatto sapere che si provvederà, a cura degli esperti dell’Esercito, al brillamento del residuato bellico nella giornata di domani, all’interno del parco pubblico Bartesaghi. E durante le operazioni di trasporto e brillamento saranno inibite al traffico, per sicurezza, le vie adiacenti a quella in cui è avvenuto il ritrovamento e quelle vicine all’area verde. M.Pu.