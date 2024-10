Un tributo al chitarrista. Rory Gallagher

Un tributo a Rory Gallagher, uno dei più grandi chitarristi della storia del rock e del blues, scomparso nel giugno del 1995 a soli 47 anni, una vera leggenda che ha influenzato artisti come Brian May dei Queen, Eric Clapton, The Edge degli U2, Slash, Gary Moore, JoeBonamassa. È quello che ogni anno organizza a Bergamo un gruppo di appassionati, l’Italian Tribute Night, che quest’anno arriva alla 7a edizione ed è in programma tra il 4 e il 5 ottobre all’O’Dea’s Irish Pub di via Borgo Palazzo 211. Gli organizzatori, guidati da Renato del Corso e dai Big Guns, sono tutti fan di Gallagher e durante l’anno si tassano per pagare alloggio e voli agli artisti invitati alla due giorni di tributo che prevede la presenza di musicisti italiani e irlandesi. Ad assistere ai concerti nella Bergamasca arrivano fan da tutta Europa, a dimostrazione che il mito di Rory Gallagher non è tramontato. La locandina dell’evento , figura ogni anno sul sito ufficiale di Rory Gallagher, gestito dal fratello e dal nipote del musicista. Quest’anno tra il 4 e il 5 ottobre al locale di via Borgo Palazzo arrivano diversi solisti compreso Tolo Marton (5 ottobre), un chitarrista rock’n’blues tra i più influenti che abbiamo in Italia dagli anni ‘80 e ‘90. Il 4 ottobre arriva da Belfast Willie Byrne, e si presenta in trio. Nella stessa sera vanno in scena anche gli Irish Fire, band modenese composta da talentuosi musicisti tutti votati allo stile inconfondibile di Rory Gallagher. Simone Galassi si prende l’impegno di mettere in campo un chitarrismo energico che fa riferimento esplicito a quello più groove del chitarrista irlandese. Completano il cast del 5 ottobre i Blueprint. Sarà presentato anche il libro "Rory Gallagher - il bluesman bianco con la camicia a quadri" di Fabio Rossi. L’ingresso è gratuito, i concerti iniziano alle 21. Michele Andreucci