Un pomeriggio con il Piccolo Principe per imparare a "vedere con il cuore"

Week-end di cultura a Treviglio, si comincia stasera alle 21 nella Basilica di San Martino con il concerto ’Un viaggio sinfonico in Europa’ proposto dal Corpo Musicale cittadino. Aperto oggi e domani anche il Museo Storico Verticale nella Torre Civica,che nel 2024 è stato finora visitato visitato da più di 1300 persone . Domenica al teatro Tnt in programma uno spettacolo dedicato ai bambini ma aperto a tutte le età: ’In viaggio con il Piccolo Principe’ che si rifà al capolavoro di Antoine De Saint Exupery, proposto con la regia di Luigina Dagostino e gli attori Claudio Dughera, Rossana Peraccio e Rebecca DeAndrea, produzione della Fondazione TRG in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes. Una storia semplice che incoraggia a ‘vedere con il cuore’, sentendo in profondità, non fermandosi alle apparenze. Lo spettacolo andrà in scena domani pomeriggio. Amanzio Possenti