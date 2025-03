Un open space per i talenti della ricerca

L’Università conferma l’impegno nella promozione della ricerca avanzata e nella valorizzazione dei giovani talenti universitari, offrendo loro un polo innovativo dedicato alla ricerca di frontiera e all’attività accademica dove sviluppare appieno il proprio potenziale.

Inaugurato nella sede di via Querena l’Economics and Management Research Lab, laboratorio frutto della collaborazione tra i dipartimenti di Scienze Aziendali e di Scienze Economiche. Uno spazio moderno, progettato per favorire la collaborazione interdisciplinare tra giovani studiosi e ricercatori esperti, che ospita 67 ricercatori della scuola di Economia e Management di Unibg, che comprende i due dipartimenti. L’open space, accessibile senza vincoli di orario, consente un’interazione continua, stimolando il confronto tra diverse discipline dell’economia e del management e favorendo l’attivazione di sinergie per migliorare la qualità della ricerca. Oltre ai giovani ricercatori che hanno da poco conseguito il dottorato di ricerca e ai dottorandi, il Research Lab ospita anche i ricercatori che collaborano al Progetto Grins (Growing Resilient, INclusive and Sustainable) finanziato nell’ambito del Pnrr e sostenuto dall’Unione EuropeaNextGeneratioEU, che mira allo sviluppo di modelli e azioni per supportare famiglie, imprese e decisori politici nelle scelte economico-finanziarie.

"Il modello di Research Lab – spiega il rettore Sergio Cavalieri – è quello del vivaio: formare giovani talenti, dare loro gli strumenti per confrontarsi con i contesti internazionali più stimolanti e contribuire alla crescita del Paese. Unibg ha la ricerca come pietra miliare della sua attività: ottenere risultati che possano migliorare il sistema economico".

Michele Andreucci