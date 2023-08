Ucciso dalle forme di grana Il commovente addio dei figli: "Hai voluto forgiarci alla vita"

La cittadina di Romano di Lombardia giovedì mattina si è stretta attorno alla famiglia di Giacomo Chiapparini (nella foto) nel momento dell’ultimo saluto all’imprenditore 74enne morto la sera del 6 agosto, travolto dal crollo delle forme di grana custodite nel magazzino della sua azienda. Una tragedia che ha fatto il giro del mondo per le modalità con cui si è svolta, tanto da essere divulgata dalla Bbc, e che durante il funerale tenutosi nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta ha chiamato a raccolta amici, parenti, conoscenti e coloro che anche solo di nome conoscevano il mito di “Chiapparini“. Un uomo che aveva dedicato tutta la vita al lavoro, creando dal nulla una delle più importanti produzioni di Grana Padano della Lombardia. Un’ambizione che lo aveva reso ammirato e rispettato ma che dall’altra parte lo aveva costretto a compiere numerosi sacrifici, soprattutto dal punto di vista personale. Aspetto che è emerso nella lettera scritta dalla figlia Mary, lei che in azienda si occupava degli aspetti amministrativi, e letta durante la Messa da un’amica di famiglia: "Ciao papà, ci hai fatto crescere sempre sollecitati a dare il massimo. Ci hai forgiato alla vita, ai fatti pesanti della vita, e ne abbiamo avuti davvero tanti. Ci hai insegnato a cavarcela sempre nonostante tutte le difficoltà. Quanti scontri abbiamo avuto, perché volevi sempre avere ragione tu e fare di testa tua. Ci dispiace che a noi figli tu non abbia mostrato l’amore attento e affettuoso come altri padri.

Con i tuoi nipoti ti sei ammorbidito un po’ e così abbiamo capito che allo stesso modo amavi anche noi, ma sempre a modo tuo nel tuo modo originale". Parole intense che non nascondono rammarico, ma bensì il ricordo fedele di un padre che ha cercato di educare i figli secondo la sua indole, spiega Bortolo Ghislotti, amico di famiglia. "Non hai mai puntato sul nostro lato sensibile perché lo faceva e lo fa la mamma. Ci hai sempre lasciati però con le rotelle attaccate alla bici, liberi di andare ma sempre con te che ci davi sicurezza. Sei sempre stato sopra le righe e sopra le righe è stata la tua uscita di scena".

Mariachiara Rossi