Ubriaco, picchia la moglie . In arresto il padre di Simba La Rue

MERONE

Pochi giorni dopo la condanna a 4 anni di reclusione giunta per il trapper 21enne Mohamed Lamine Saida, alias Simba La Rue, anche il padre è finito in carcere. L’uomo, Mehrez Saida, tunisino di 58 anni che vive a Merone, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, per l’aggressione della moglie. I militari di Lurago d’Erba sono intervenuti domenica pomeriggio nella sua abitazione dove la donna, anche lei straniera, dopo essere stata pesantemente malmenata dall’uomo, si era chiusa in una stanza chiedendo aiuto. Anche lui era all’interno dell’appartamento, in evidente stato di ubriachezza.

Davanti ai segni evidenti dell’aggressione, Saida è stato portato in caserma, e poi arrestato. Dai primi accertamenti, che saranno ora approfonditi, è inoltre emerso che tali episodi di aggressione si sarebbero già verificati anche in passato. Ora si trova in carcere al Bassone, di Como in attesa dell’interrogatorio di convalida. Ma solo due giorni prima del suo arresto, venerdì, il figlio Mohamed detto Simba è stato condannato a Milano, dove era a processo con rito abbreviato, assieme ad altri giovani della sua "crew", per il caso della cosiddetta "faida tra trapper". Una vicenda nella quale il 9 giugno dello scorso anno era stato sequestrato e picchiato un rapper di un gruppo rivale, Baby Touché. Al centro del processo c’erano le accuse di lesioni e rapina per un’aggressione in via Settala commessa dal gruppo "per sfregio e punizione" e per "mortificare" la vittima, un giovane che faceva parte del gruppo rivale. Inoltre le lesioni aggravate ai danni di Baby Touché, che non ha sporto denuncia. Simba inoltre a processo con l’altro noto trapper Baby Gang e altri giovani, per una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi. Red.Cro.