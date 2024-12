Ubriaco alla guida dell’auto aggredisce i carabinieri

Era ubriaco alla guida, ha dato in escandescenze alla stazione di servizio Eni di Caravaggio e i carabinieri sono stati costretti ad ammanettarlo. L’episodio è avvenuto il 21 dicembre, alle 18, al distributore di carburante di via Treviglio. Protagonista un 37enne di Capralba, fermato dalla pattuglia mentre si trovava alla guida della sua auto e stava per accedere all’autolavaggio. I militari hanno subito capito che l’uomo non era in condizioni di guidare infatti, sottoposto ad accertamento era risultato positivo e quindi era stato invitato in comando per essere sottoposto anche all’alcoltest. A questo punto però, dopo aver compreso che gli sarebbe stata ritirata la patente di guida, l’uomo si è rifiutato di seguirli e si è scagliato improvvisamente contro i pubblici ufficiali in modo violento, minacciandoli. Partita la segnalazione alla Polizia locale, due pattuglie sono subito intervenute in ausilio dei militari. Il 37enne era ormai fuori di sé al punto che per contenerlo e garantire l’incolumità di carabinieri e agenti si è reso necessario ammanettarlo. Una volta calmatosi, per lui è scattata la denuncia a piede libero. Non solo, il 37enne, con due precedenti per guida in stato di ebbrezza, si è visto ritirata la patente poi sospesa e la vettura di proprietà è stata sottoposta a sequestro.