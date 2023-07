Turisti d'assedio a Ponte di Legno, disagi al traffico e code fino a 4 ore

Località montane bresciane prese d’assedio dai turisti, il sabato e la domenica ma non solamente. Anche in settimana non manca chi si sposta per cercare refrigerio, creando non pochi disagi al traffico, specie nella zona dell’alta valle e sul lago d’Iseo, intransitabili in certi orari, specie mattina e sera quando ai lavoratori che vanno e vengono dalla valle si aggiungono i gitaioli. Per rientrare da Ponte di Legno e dal fresco dei suoi boschi e dei suoi ruscelli sabato e domenica sono servite anche quattro ore per arrivare in città a Brescia. In compenso nel comprensorio adamellino le temperature sono, in paese a Ponte di Legno, di circa 25 gradi e più su, al passo del Tonale attorno ai venti, durante il giorno.

La notte si dorme bene e stare seduti all’ombra, magari bagnando i piedi nei freschi ruscelli che scendono dalle vette e dal ghiacciaio probabilmente, compensa delle lunghe ore trascorse in coda. Anche il lago d’Iseo attira moltissimi turisti, il sabato e la domenica italiani, mentre durante la settimana imperversano olandesi, belga e tedeschi a cui quest’anno si sono aggiunti inglesi e francesi, che creano problemi sulle strade collinari perché spesso non capiscono che sono a due sensi di marcia e fermano completamente il traffico da Pisogne a Pilzone. Impossibile trovare parcheggio a Sulzano, dove tutti si recano per andare a Montisola, prendendo i traghetti della società Navigazione Lago d’Iseo, senza ascoltare la sera il suggerimento di muoversi in navetta da Iseo e di giorno da Brescia a Iseo usando il treno. Anche peggio è sul lago di Garda, che è completamente congestionato specie sulla gardesana occidentale dove sono in corso vari lavori che prevedono restringimenti di corsia, come per esempio tra Gargnano e Toscolano e tra Tignale e Toscolano. Domenica per raggiungere Limone del Garda dai Tormini di Salò sono servite quasi quattro ore e mezzo.