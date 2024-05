Truffa anziana di 97 anni. Colto sul fatto

Ha ricevuto una telefonata in cui una donna, che ha detto di essere sua nipote, piangeva e le chiedeva aiuto, dicendo di essere finita nei guai e di aver bisogno di soldi. Un’emergenza resa ancora più angosciante dalla voce maschile che ha preso parola poco dopo, rimarcando la necessità di soldi e annunciando che un suo collaboratore sarebbe passato a ritirarli. È stata così truffata, giovedì pomeriggio, una donna di 97 anni recidente in centro città: ma l’immediato intervento della Squadra Mobile, che ha notato un giovane uscire da un palazzo di via Dante con un sacchetto, ha consentito di arrestarlo e recuperare la refurtiva. In cella è finito Pasquale De Rosa, 19 anni, incensurato napoletano residente a Castello di Cisterna. Quando i poliziotti si sono avvicinati a lui per un controllo, ha cercato di scappare, ma non gli è stata lasciata la possibilità di allontanarsi. Nel sacchetto aveva quasi 1800 euro in contanti, racimolati dall’anziana donna, e alcuni monili in oro. De Rosa ha subito ammesso di averli sottratti poco prima: la vittima è stata rintracciata e ha riavuto i suoi averi. Nel frattempo il giovane è stato arrestato per truffa aggravata, su disposizione del magistrato di turno, Giulia Ometto, e processato ieri mattina per direttissimo. Ha ottenuto i termini a difesa, obbligo di dimora nel suo luogo di residenza e rinvio del processo a giugno.

Nel frattempo i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, hanno denunciato una donna di 23 anni, ritenuta responsabile di una truffa ai danni di un artigiano di 57 anni che pagato l’assicurazione di un’auto, risultata falsa.

Paola Pioppi