Trovata carcassa di cervo "Ma niente allarmismi"

TEGLIO (Sondrio)

Il lupo compare anche a Teglio e fa paura. La notizia è ancora da verificare appieno ma la foto inviata da una cittadina al Gruppo di tutela PatriMont presieduto da Marco Paganoni, relativa al ritrovamento di una carcassa di cervo nei pressi di San Giacomo, frazione di Teglio, lascerebbe pochi dubbi: l’animale sarebbe stato attaccato e ucciso da un lupo. Se così fosse, la questione sarebbe una novità perché la località si trova sul fondovalle e nei pressi del Sentiero Valtellina, assai frequentato da ciclisti, podisti e famiglie con bambini.

Ora il lupo, a detta degli esperti, non è pericoloso per l’uomo ma qualcuno teme incontri ravvicinati. "Abbiamo ricevuto la segnalazione con annessa fotografia – dice Marco Paganoni – da una persona che passeggiava vicino al Sentiero Valtellina con i suoi cani. Cani che hanno scoperto la carcassa e fiutato qualcosa nella boscaglia".

Ma dalla foto si può dire che il cervo sia stato ucciso proprio da un lupo? "Gli esami cui verrà sottoposto l’animale avranno tempi biblici da parte delle autorità venatorie. Io, per l’esperienza che ho sulle predazioni, dico che un cane difficilmente avrebbe potuto attaccare un cervo e ucciderlo e che ci sono molte similitudini con altre foto riguardanti uccisioni da parte di lupi. Il punto in cui l’animale ha attaccato il cervo è vicina alla sacca del rumine: questo farebbe appunto pensare all’attacco di un lupo. E poi sappiamo che nella vicina Val Malgina ci sarebbero più lupi. Non vogliamo fare allarmismo ma la situazione va affrontata al più presto".

Fulvio d’Eri