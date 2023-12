Troppo viavai da quel garage. Sequestrati 75 chili di droga

Sessanta chili di hascisc e quindici di marijuana. Settantacinque chili di droga complessivi custoditi nel garage di una palazzina di Pedrengo. Stupefacente pronto per essere messo sul mercato. Per questo motivo un ventenne albanese, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Polizia in flagranza di reato. Il ritrovamento dello stupefacente da parte degli uomini della Squadra mobile della questura di Bergamo è stato possibile grazie alla segnalazione di alcuni residenti della zona che per primi hanno notato strani movimenti e un via vai sospetto e ambiguo di auto e persone proprio dal box del ventenne. Per verificare l’attendibilità delle segnalazioni dei cittadini sono stati organizzati dei servizi specifici di osservazione e appostamento che hanno confermato gli spostamenti. Lunedì è scattato il controllo. Al momento del ritrovamento, una delle automobili monitorate era entrata nel garage, mentre il ventenne si apprestava a caricarvi a bordo tutti e settantacinque i chili di droga, tra hascisc e marijuana.

Ulteriori perquisizioni degli agenti hanno portato al sequestro di un macchinario per contare i soldi, quattro localizzatori Gps, materiali per confezionare droga, un cellulare e un’autovettura, tutto riconducibile all’attività di spaccio. La Polizia ha quindi arrestato il ventenne che ora si trova nel carcere di Bergamo a disposizione dell’autorità giudiziaria. F.D.