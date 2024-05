Trofeo Bonfiglio, ed è subito spettacolo. A Milano vanno a segno Giambelli e Tognolini

di Silvio de Sanctis

Prima giornata ricca di incontri agli Internazionali d’Italia juniores, il celebre Trofeo Bonfiglio che ha preso il via sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa di Via Arimondi per l’edizione numero 64 della storia. Ben 55 sono stati i match programmati dagli organizzatori fra uomini e donne che hanno impegnato tutti i campi del circolo, con la logica presenza di un gran numero di rappresentanti italiani (23 nel tabellone maschile e 22 in quello femminile), anche se il bilancio non è dei più soddisfacenti, con una percentuale altissima di eliminazioni in campo maschile e altrettante fra le donne.

Alla fine i sopravvissuti sono sei: nel singolare femminile il successo più convincente e’ arrivato per mano di Chiara Volante: la pavese ha battuto la bulgara Sofia Sergieva per 6/2, 6/3, cosi come la milanese Carla Giambelli, sopravvissuta per 6/4, 5/7, 10/7 alla statunitense Olivia Center. Stesso discorso per la marchigiana Carlotta Bassotti, vincitrice in dirittura d’arrivo per 3/6, 6/3, 10/7 alla brasiliana Pietra Rivoli.

Fra gli uomini ha destato una buona impressione Filippo Pecorini: il torinese si e’ liberato con discreta autorevolezza del cinese Rubin Guo per 6/1, 6/3, mentre il padrone di casa Andrea Tognolini (tesserato proprio per il Bonacossa) ha rimontato il russo Artem Bogomolov fino al 2/6, 6/2, 10/2 del super tiebreak.

In chiusura di giornata il monzese William Mirarchi si e’ sbarazzato in due set dell’australiano High Winter per 6/1, 7/6. Fra gli sconfitti di giornata spicca invece il nome di Mattia Pescosolido, figlio dell’ex davisman azzurro Stefano, che fu protagonista sul circuito mondiale negli anni ‘90, arrivandi sino al numero 42 Atp. Il quindicenne che si allena a Basiglio (Mi) e’ stato superato 6/4, 6/1 dallo spagnolo Carles Cordoba. Il programma della giornata odierna prevede la disputa degli incontri di secondo turno (per un totale di 32 equamente distribuiti), fra i quali spiccano Volante-Chen (Chn), Bassotti-Firman (Ucr), Giambelli-Darken (Kaz), Mirachi-Karki (Usa), Pecorini-Cordoba (Spa) e Tognolini-Sickerberger (Ger), dai quali usciranno i superstiti che si giocheranno gli otto posti disponibili per i due tabelloni principali, al via nella stessa giornata, in una settimana in cui il meteo prevede qualche problema soprattutto nella parte centrale del torneo.

Le fasi conclusive della manifestazione verranno trasmesse in diretta dal canale televisivo Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), l’ingresso al Tennis Club Bonacossa sarà gratuito per l’intera durata del torneo.