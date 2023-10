Treviglio, rissa con catene e bastoni alla stazione: 40enne ferito. Un arresto

Treviglio (Bergamo), 25 ottobre 2023 – Erano le 21.40 quando alla stazione ferroviaria di Treviglio centrale un gruppo di persone, tutte nordafricane, si stava prendendo a botte con catene e bastoni. Ad un certo punto è spuntato anche un coltello, perché quando la polizia e i carabinieri sono arrivati, hanno trovato un marocchino di 40 anni con una ferita.

Prima, però, il suo aggressore, in evidente stato di alterazione alcolica, lo aveva colpito lanciandogli addosso un sasso che ha provocato una contusione giudicata guaribile in una trentina di giorni. L'allarme al 112 era partito con il codice rosso ma poi l'ambulanza ha portato il ferito all'ospedale di Treviglio in codice verde.

Una decina di persone è stata controllata e identificata, arrestato il presunto aggressore che ieri mattina è stato processato per direttissima.