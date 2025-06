Bimbi ustionati. Cambio di giudice

Poteva essere l’udienza per far entrare nel vivo il procedimento che vede imputate la maestra Monica Valsecchi e la coordinatrice della scuola materna di Osio Sopra, Simonetta Nava (assistite dall’avvocato Gueli) dove la mattina del 30 maggio 2022 due bimbi, Elisa e Alessandro, all’epoca di quattro anni, rimasero gravemente ustionati durante una attività di orienteering. Il procedimento è passato dal giudice Ingrascì, incompatibile in quanto aveva già giudicato Tornicelli, il papà che materialmente spruzzò il bioetanolo nel braciere (condannato a tre anni, quattro mesi e 12 giorni in abbreviato) alla collega Nava. Toccherà a lei decidere se rinviare a giudizio o procedere con l’archiviazione. L’ipotesi di reato è lesioni gravissime colpose, con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Alle imputate si contesta di non aver vigilato sulle attività che si stavano svolgendo. L’udienza di ieri (pm Marchina) si è conclusa con un rinvio al 18 giugno perché il fascicolo era incompleto. Il difensore della maestra e della coordinatrice ha chiesto il dissequestro del giardino della scuola. Presenti i genitori (con l’avvocato Delia) dei due bimbi. "Ci aspettavamo che si muovesse qualcosa. Elisa va in ospedale ogni mese mezzo-due, Alessandro prosegue le cure anche in Francia. Sono passati tre anni e siamo ancora bloccati".

Francesco Donadoni