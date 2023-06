Treviglio, treni più puntuali (e confortevoli): merito dei nuovi Caravaggio

Treviglio (Bergamo) – Da treni lumaca a treni dalla puntualità quasi svizzera. Sulla linea S8 Milano-Lecco via Carnate, su cui quotidianamente si spostano fino a 31mila passeggeri, oltre il 90% dei treni viaggia in orario. Nel 2019 l’indice di puntualità superava di poco il 70%. Merito soprattutto dei nuovi convogli, più efficienti e anche più capienti, che hanno sostituito gli obsoleti carrozzoni, che erano tra i più vecchi in circolazione sui binari della Lombardia e che si rompevano continuamente. Sulla Milano-Lecco via Carnate tutte le corse sono infatti svolte con i moderni convogli Caravaggio. Da febbraio 2020 sono 111 i nuovi treni entrati in servizio sulle linee lombarde e nel 2023 ne arriveranno altri 63 per le direttrici non elettrificate del Pavese, al bacino cremonese e verso Piacenza e Domodossola. Entro il 2025 i nuovi treni in marcia saranno 222.

Sulle 27 linee dove circolano i nuovi convogli Caravaggio, Donizetti e Colleoni le performance migliorano. Oltre che sulla S8, sono migliorate sulla Milano -Treviglio-Brescia-Verona, utilizzata ogni giorno da 35.700 viaggiatori, trainate dai Caravaggio che le hanno portate a una puntualità dell’83% rispetto al 62% del 2019. Sulla Milano-Pavia-Voghera-Alessandria, frequentata da 9.100 utenti al giorno, la puntualità è salita dall’81 all’85%; sulla Milano-Domodossola dal 63 all’84%; sulla Milano Cadorna-Varese-Laveno Mombello, unica linea su rete Ferrovienord ad aver dato il benvenuto ai nuovi convogli, dal 72 all’85%; sulla Bergamo-Brescia, che collega le capitali della Cultura 2023, dal 53 all’89%; sulla Brescia-Cremona dall’84 al 91%; sulla Colico-Chiavenna e la Bergamo-Treviglio è di oltre il 95%. "Nei primi cinque mesi del 2023 abbiamo trasportato 78,8 milioni di viaggiatori ed effettuato 306mila corse – spiega l’ad di Trenord Marco Piuri –. Il piano di rinnovo della flotta ci permette di migliorare continuamente il servizio".