Bergamo, 1 aprile 2018 - Mattina di Pasqua in tragedia nella Bergamasca. In un'azienda di mangimi a Treviglio, due operai sono morti a causa di un'esplosione. La fabbrica interessata è la Ecb Company Srl, in via Caldenzano, fondata nel 1966 da Lorenzo e Franco Bergamini, che lo scorso anno è stata acquisita dal gruppo tedesco Saria, produttore internazionale di prodotti agroalimentari. Tecnicamente Ecb si occupa della lavorazione di sottoprodotti della macellazione avicola per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

Da prime informazioni, ad esplodere sarebbe stata un'autoclave dove vengono effettuate operazioni di bollitura ed essiccazione di materiale organico destinato poi alla produzione di mangime per allevamento. I vigili del fuoco stanno provvedendo al raffreddamento dell'impianto e dell'area interessata, in modo da poter poi operare in condizioni di sicurezza. All'interno del plesso possono al momento accedere soltanto loro per la cospicua presenza di anidride carbonica, mentre la zona è interdetta al resto dei soccorritori.

Nella messa di Pasqua celebrata in Duomo a Milano, l'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha invitato i fedeli che affollavano la cattedrale, "a pregare per i morti sul lavoro a Treviglio, nella tragedia avvenuta proprio nel giorno di Pasqua". Sulla vicenda è poi intervenuta Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl: "Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per gli operai deceduti oggi a Treviglio. Il giorno di Pasqua è stato funestato da un'altra inaccettabile tragedia sul lavoro. In questo momento doloroso la Cisl è vicina alle famiglie che hanno perduto i loro cari e ai loro colleghi". "In quello che dovrebbe essere un giorno di festa - ha aggiunto - ci ritroviamo a fare i conti, ancora una volta, con tragici incidenti nei luoghi di lavoro: un grido d'allarme verso istituzioni e imprese chiamate a costruire una nuova cultura della sicurezza e della prevenzione".

Un commento anche dalla Federazione nazionale agroalimentare della Cisl: "Esprimiamo sentimenti di vicinanza e di profondo cordoglio alle famiglie degli operai che hanno perso la vita nell'esplosione del mangimificio Ecb di Treviglio. Chiediamo una svolta, un rinnovato e rigoroso impegno sui temi della prevenzione, della formazione e delle attività di contrasto a un fenomeno che continua ogni anno a mietere decine di vittime. Qualcosa di inaccettabile: nel 2018 non si può continuare a morire di lavoro". "L'impegno a fermare questa scia di sangue - continua la nota - deve essere comune e coinvolgere istituzioni, imprese e mondo del lavoro. La Fai continuerà ad esercitare la massima pressione in tutte le sedi per garantire una svolta attraverso le leve della rappresentanza, della contrattazione nazionale e decentrata, della bilateralità. Servono relazioni sindacali più partecipate, che mettano al centro questi temi rendendoli elementi qualificanti per dare dignità e sicurezza alle persone e al lavoro".

"Anche nel giorno di Pasqua, purtroppo, si lavora e si muore. L'incidente avvenuto questa mattina in un'azienda di mangimi a Treviglio nel Bergamasco, che è costato la vita a due operai, conferma la preoccupante inversione di tendenza sul versante della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si registra ormai da alcuni mesi. E' tempo che tutti, a partire dalle istituzioni, facciano la loro parte". E' quanto si legge in una nota della Cgil. "Siamo vicini ed esprimiamo il nostro cordoglio - prosegue la nota - alle famiglie che hanno perso i lori cari e ai loro colleghi. Chiediamo che venga al più presto fatta chiarezza sui motivi dell'incidente e che eventuali responsabilità e negligenze siano colpite con il massimo rigore"."Cgil, Cisl e Uil, - conclude la nota - per rilanciare l'impegno di tutto il mondo del lavoro, dedicheranno la manifestazione nazionale del Primo maggio, che si svolgerà quest'anno a Prato, al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

Immediate le reazioni del mondo politico: "Non si può morire sul posto di lavoro, non lo possiamo accettare", ha detto Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, che in una nota ha espresso il suo "dolore per i due operai morti oggi nell'esplosione in un'azienda a Treviglio", rivolgendo "una preghiera per le loro famiglie". "In questi anni - ha aggiunto Calderoli - si è fatto molto, soprattutto in Lombardia, per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro ma questi incidenti ci dicono che non è ancora abbastanza, che non è mai abbastanza, che bisogna investire ancora di più nella prevenzione e nei controlli e che ci deve essere maggiore impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte per fare di più per tutelare chi lavora". Cordoglio anche da parte di Renata Polverini di Forza Italia su Twitter: "Ennesima tragedia sul lavoro anche nel giorno di Pasqua. Il cordoglio di Forza Italia per le vittime e la vicinanza al dolore delle loro famiglie. Per la #sicurezza sul #lavoro è indispensabile un cambio di passo!". "Anche a Pasqua, purtroppo, si lavora e si muore; il grave incidente accaduto stamattina in una azienda di mangimi a Treviglio, nel Bergamasco, nel quale hanno perso la vita due operai, ci conferma che dobbiamo lavorare ancora sulla prevenzione, sulla formazione ed il rafforzamento dei controlli, e questa sarà una delle priorità del mio assessorato", ha commentato Melania Rizzoli, neo-Assessore al Lavoro della Regione Lombardia. "Sono vicina alle famiglie dei lavoratori vittime di questa ennesima tragedia che colpisce la nostra Regione e l'Italia intera, mentre siamo in attesa che le Forze dell'Ordine ed i Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti come sempre, confermino che - ha aggiunto Rizzoli - non c'è il pericolo di inquinamento dell'aria da anidride carbonica, a seguito dell'esplosione che ha causato questo dramma".

"Un pensiero alle famiglie delle vittime del lavoro. Oggi ancora due in un'azienda di mangimi vicino Treviglio. Qualunque governo si formerà, dovrà avere la sicurezza sul lavoro come priorità, perchèè un diritto e perche' e' uno dei tratti distintivi di un paese moderno", ha scritto su Facebook Ettore Rosato, deputato del Partito democratico. "Il pensiero - ha aggiunto - va anche ai soccorritori, in particolare ai vigili del fuoco in prima linea quando c'e' da salvare persone, cose, vita. Sempre, anche il giorno di Pasqua. E poi ancora, ai tanti operatori impegnati a gestire l'immigrazione con scrupolo, intelligenza e umanita' come a Bardonecchia e alle nostre forze di polizia che nel nostro Paese ogni giorno ci garantiscono la sicurezza. Infine un augurio di buona Pasqua a chi crede ancora che tante cose buone per questo paese possano venire da una buona politica, fatta di rispetto, sintonia con i cittadini, idee da mettere in campo per realizzare cose concrete. A ognuno spetta la sua parte e noi non ci sottrarremo", ha concluso.