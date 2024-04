Trentino-Monza, tutto o niente. Sono 2-2, chi vince va in finale

I grandi momenti derivano da grandi opportunità: con questa frase, tratta dal discorso di Herb Brooks, ct della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio protagonista del Miracle on Ice alle Olimpiadi di Lake Placide 1980, anche Massimo Eccheli ha provato a motivare i ragazzi della sua Mint Vero Volley Monza, alla vigilia di gara-5 con l’Itas Trentino. La squadra brianzola ha già realizzato una grande impresa rimontando da 0-2 e portando i campioni d’Italia alla bella ma oggi alle 18 sogna di scrivere una pagina di storia del volley, qualificandosi per la prima volta all’ultimo atto dei playoff. Non si tratterebbe di un miracolo come quello di Mike Eruzione e compagni ma un successo di Cachopa (Mvp di gara-4) e compagni sarebbe comunque clamoroso, ancora di più di quello ottenuto sempre contro i ragazzi di Fabio Soli in Coppa Italia. Monza comunque stasera avrà la possibilità di giocarsela alla pari, come già successo nelle ultime due partite di una serie che, con il rientro di Stephen Maaar e la sostituzione di Athur Szwarc con Eric Loeppky nel ruolo di opposto, ha decisamente cambiato volto. Trento, dopo essersi sbarazzata facilmente dei rivali in gara-1 e gara-2 è andata in confusione, complice un avversario che ha iniziato a difendere oltre che ad attaccare in tutt’altro modo. Senza Riccardo Sbertoli sono venute a galla le lacune di Alessandro Acquarone che è apparso stanco e più impreciso. Anche su questo dovrà puntare Monza che una settimana fa ha espugnato per la prima volta in assoluto la “Il T Quotidiano Arena” ed è quindi consapevole di potercela fare nuovamente. "Siamo tutti molto orgogliosi di aver conquistato gara-5 a Trento e determinati nel volerla giocare al massimo delle nostre possibilità - ha aggiunto coach Eccheli dopo aver appunto citato Herb Brooks -: lo vogliamo per noi, per la nostra organizzazione e per i nostri fantastici supporters".

Proprio i tifosi si sono organizzati per riempiere il settore ospiti a loro riservato e dare tutto il loro supporto a una squadra che comunque vada è già andata oltre ogni aspettativa e che, in caso di sconfitta, si giocherebbe comunque il terzo posto e quindi il pass per la Champions League da mercoledì in una serie tutta lombarda con l’Allianz Milano. A questo punto però l’obiettivo deve essere quello di vincere e di iniziare un giorno più tardi, giovedì, la finale scudetto con la Sir Susa Vim Perugia, già affrontata proprio nella finale di Coppa Italia andata in scena a Casalecchio di Reno (Bologna) due mesi e mezzo fa. A quel punto la conquista del tricolore sarebbe poi davvero una sorta di “miracolo del volley” per il Consorzio e per tutta la Lombardia dove il titolo nazionale non è mai arrivato.