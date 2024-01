Tragedia domestica. Rogo in appartamento fatale a pensionata

MAPELLO (Bergamo)

I vigili del fuoco, intervenuti per domare l’incendio alla vecchia palazzina di via Dante Alighieri, a Prezzate, frazione di Mapello, hanno trovato il cadavere della proprietaria solo quando le fiamme erano state domate. Una terribile scoperta: il corpo carbonizzato di Teresa De Marco, 90 anni, madre di due figli, era in una stanza dell’abitazione dove l’anziana viveva da sola. Una palazzina su più piani nel centro storico. L’allarme è scattato ieri mattina alle 8.30 quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata la chiamata per un incendio abitazione.

Dall’ultimo piano della casa di via Alighieri nel frattempo stava uscendo fumo e fiamme. Lì viveva da sola Teresa De Marco, una signora del tutto autosufficiente. A dare l’allarme un passante che ha notato il fumo fuoriuscire da una finestra. Sul posto, oltre alle squadre dei pompieri, i carabinieri, gli agenti della Polizia locale e anche il sindaco di Mapello, Alessandra Locatelli. La centrale operativa del 118 ha provveduto a inviare sul posto l’ambulanza e l’automedica per soccorrere eventuali feriti. Una volta domato anche l’ultimo focolaio i pompieri si sono imbattuti nel corpo della pensionata. Si pensa che a sprigionare le fiamme possa essere stato un corto circuito.

Questa al momento appare l’ipotesi più plausibile, ma solo gli ulteriori accertamenti potranno fornire elementi per l’esatta ricostruzione dei fatti. Sempre restando al campo delle ipotesi, si può pensare che l’anziana, alla vista delle fiamme, per ripararsi e mettersi in salvo abbia tentato di fuggire rifugiandosi in una stanza. Un tentativo disperato, visto che il fumo nel frattempo aveva riempito l’abitazione. Per questo motivi si è portati a pensare che il decesso possa essere avvenuto per soffocamento. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della palazzina sono proseguite fino a tarda mattinata.

Francesco Donadoni