Tornitori, fresatori e infermieri i più ambiti

Contabile, 1 posto. Contratto: tempo determinato e full-time. Sede di lavoro: San Vittore Olona. Codice AfolCpi Legnano: 34803. Autista con patente C, 1 posto. Contratto: determinato di 3 mesi, full-time. Sede di lavoro: Nerviano. Codice AfolCpi Legnano: 34783. Tornitori - fresatori - rettificatori junior e senior, 6 posti. Contratti: apprendistato o tempo determinato. Sede di lavoro: Inveruno. Codice AfolCpi Legnano: 34782. Tecnico frigorista, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Busto Arsizio. Centro per l’impiego di Busto Arsizio: codice 11476. Infermieri professionali, 2 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Gavirate. Centro per l’impiego di Laveno Mombello: 11388. Operaio chimico, 1 posto. Contratto: un mese con proroga. Sede di lavoro: Caronno Pertusella. Centro per l’impiego di Saronno: codice 11500.