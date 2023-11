Tornitore per macchinari e ingegnere progettista

Tornitore eo fresatore, 1 posto. Requisiti: conoscenza linguaggio Fanuc Fiemens. Mansioni: operaio per macchine cnc. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Pradalunga. Centro per l’impiego di Albino: codice 20827.

Controllo di gestione finanziaria, 1 posto. Requisiti: laurea economia, esperienza come controller, ottima conoscenza inglese ed Excel, disponibilità a spostamenti. Mansioni: misurazione e monitoraggio di risultati economico finanziari, creazione e aggiornamento dei report finance per scuole con sede a Milano, Bergamo e Alessandria. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Bergamo. Centro per l’impiego di Bergamo: codice 20764.

Ingegnere progettista junior, 1 posto. Requisiti: laurea in ingegneria gestionale, ottima conoscenza Office e programma Cad. Mansioni: progettazione di imballaggi in legno, gestione della produzione e rilievo misure. Contratto: tempo determinato, indeterminato o collaborazione. Sede di lavoro: Bolgare. Centro per l’impiego di Grumello del Monte: codice 20713