Torna il festival contadino. Spaventapasseri in mostra

Un viaggio nel cuore della tradizione contadina, dove gli spaventapasseri, custodi silenziosi dei campi, diventano protagonisti di una festa che intreccia cultura rurale, creatività e comunità. Dopo l’ultima edizione del 2016, torna dal 25 al 27 aprile nei Comuni di Rovetta, Onore e Songavazzo, in Valle Seriana, il Festival degli Spaventapasseri, organizzato dal direttivo dei Borghi della Presolana. La rassegna intende valorizzare il patrimonio agricolo e culturale del territorio, con un focus speciale sul mais rostrato rosso di Rovetta, prodotto autoctono e simbolo identitario della zona.

Il festival si articola in un percorso che attraversa i tre borghi, coinvolgendo comunità locali, Pro loco, biblioteche, associazioni e commercianti. Sarà un’occasione per vivere un’esperienza immersiva nella cultura agricola della Valle Seriana, tra degustazioni, storie e volti dei produttori che ogni giorno custodiscono e tramandano tradizioni secolari. "Attraverso i tanti eventi, il festival diventa un viaggio nel tempo e nello spirito delle comunità, un’occasione per unire generazioni e promuovere sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente e delle radici contadine", spiega il sindaco di Songavazzo, Giuliano Covelli. Il programma propone numerosi appuntamenti: laboratori creativi per bambini, visite guidate, momenti conviviali e spettacoli all’aria aperta. Tra le novità dell’edizione 2025, il concorso dedicato alla realizzazione dello spaventapasseri più originale (aperto a tutti) e quello dedicato alla vetrina tematica meglio allestita (si rivolge ai commercianti). Michele Andreucci