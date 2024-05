Scambio di persona a Marsiglia: rilasciato il tifoso atalantino fermato per il saluto romano al Velodrome

Un scambio di persona. Il tifoso dell’Atalanta ripreso giovedì sera, prima della semifinale di Europa League, dai telefonini degli spettatori francesi e dalle telecamere di sorveglianza interna al Velodrome, intento a esibirsi uno in un saluto romano, non è il ragazzo bergamasco di 18 anni fermato immediatamente e frettolosamente dalle autorità francesi, su disposizione del prefetto locale, dopo una rapidissima indagine della polizia di Marsiglia che aveva esaminato in tempo reale i filmati postati che immortavalano il saluto romano e i gesti razzisti (l’imitazione di una scimmia) da parte di due tifosi bergamaschi. La fretta della Gendarmeria marsigliese di individuare il responsabile del saluto romano, prima che i 26 bus che trasportavano gli ultras atalantini lasciassero il capoluogo provenzale, ha però portato ad un errore di persona: un più attento e accurato esame dei filmati ha costretto i poliziotti transalpini a riconoscere lo scambio di persona e a richiedere il rilascio del 18enne bergamasco, dopo due giorni di fermo. Brutta disavventura per fortuna a lieto fine per questo giovanissimo tifoso nerazzurro: il vero responsabile del saluto romano resta per ora ignoto e intanto nel frattempo ha lasciato il territorio francese.