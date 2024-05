Tempo di semifinali. Si parte questa sera

Iniziano oggi le semifinali del campionato di Serie A1 femminile con le squadre impegnate in Gara 1. Alle 19.30 le campionesse d’Italia in carica del Famila Schio affrontano la sorpresa Passalacqua Ragusa che, con un colpaccio esterno, ha eliminato la Virtus Bologna di Cecilia Zandalisini. Alle 21 sul parquet invece l’Umana Venezia che se la giocherà contro quella Campobasso che ha appena eliminato il Geas Sesto San Giovanni. Ci sarà ancora una chance per la salvezza, invece per il Repower Sanga Milano: a partire dal 12 maggio le milanesi affronteranno la perdente della serie tra Faenza e Battipaglia (in campo domani sera per la bella).

S.P.