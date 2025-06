“L’arte degli outsider“. Ligabue in mostra a Lecco

Antonio Ligabue in mostra a Lecco. Da venerdì prossimo fino a novembre a Palazzo delle Paure a Lecco verranno esposte 14 opere del grande artista italiano scomparso nel 1965 all’età di 66 anni. “L’arte degli outsider“ è il titolo dell’allestimento, un racconto sul complesso rapporto tra arte e follia e sulle vicende personali e sulla produzione di autori che hanno scritto pagine importanti della storia dell’arte italiana del Novecento. L’esposizione, curata da Simona Bartolena, prodotta e realizzata dai curatori di ViDi cultural e Ponte43, in collaborazione con i colleghi del Comune di Lecco e del Sistema museale urbano lecchese, propone 14 opere di Antonio Ligabue e una quarantina di dipinti e disegni realizzati da maestri quali Filippo de Pisis, Carlo Zinelli, Gino Sandri, Edoardo Fraquelli, Pietro Ghizzardi, Mario Puccini, Rino Ferrari, che hanno conosciuto il manicomio o le cui ricerche hanno seguito percorsi anomali, fuori dagli schemi, proprio come Antonio Ligabue. "Portiamo a Lecco una mostra che ruota attorno alla figura di Antonio Ligabue, importante esponente della scena artistica italiana tra il XIX e il XX secolo – commenta Simona Piazza, assessore alla Cultura di Lecco - Siamo lieti di ospitare questa significativa esposizione, grazie alla quale l’arte assume a Lecco un ruolo da protagonista". Gli orari: martedì dalle 10 alle 14; da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. I biglietti costano 12 euro l’intero, 8 il ridotto, 5 i bambini, 15 euro il cumulativo anche per la collezione permanete di Palazzo delle Paure. Per altre informazioni: www.vidicultural.com. Daniele De Salvo