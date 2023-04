Con la tecnica dell’abbraccio rapina orologio di valore a un anziano, 24enne fermata a Bergamo

Con la tecnica dell’abbraccio avrebbe rapinato un anziano di un orologio del valore di 7mila euro. Per questo una 24enne di origine rumena è stata fermata dai carabinieri di Bergamo. Il colpo è avvenuto il 3 aprile scorso a Flero, nel Bresciano ma le indagini, svolte in collaborazione con i militari della Compagnia di Verolanuova, sono andate avanti fino a consentire di rintracciare la 24enne.

La donna avrebbe distratto l’uomo, un 69enne di Cremona, prima abbracciandolo e poi afferrandolo con forza per il polso per sottrargli il prezioso orologio. La rapinatrice, che ha già numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stata fermata nel comune di Bariano, nei pressi dello svincolo autostradale, proprio a bordo della stessa autovettura, un'utilitaria di colore nero, che aveva utilizzato per darsi alla fuga dopo aver messo a segno la rapina.

La donna è stata riconosciuta dalla vittima. I carabinieri della Sezione operativa di Bergamo hanno quindi eseguito nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto e l’hanno accompagnata nella casa circondariale di Bergamo.