Svaligiavano le farmacie. Arrestati due ladri seriali

Specializzati in furti nelle farmacie di prodotti cosmetici di un certo valore. Si tratta di due georgiani, M.M. di 36 anni e R.Z. di 34 anni. Gli ultimi colpi, in ordine di tempo, a Bergamo, in via Camozzi e in piazza Sant’Anna. Nel primo caso si sono impossessati di cosmetici per 977 euro, nel secondo, mezz’ora prima, per 700 euro. Ma nel borsone, quando sono stati fermati da una Volante della questura, c’erano altre 25 confezioni che con tutta probabilità provenivano da un altro furto. I due, senza fissa dimora, secondo chi indaga, sarebbero dei ladri seriali con colpi messi a segno a Modena, Faenza e Pompei. Sarebbero arrivati in Italia un mese fa. A Bergamo hanno agito giovedì intorno le 18,20 in via Camozzi. Il titolare della farmacia contatta un poliziotto che conosceva raccontando di due persone che poco prima si erano allontanati dal negozio a bordo di una vettura di colore bianco (presa a noleggio), dopo aver rubato confezioni di cosmetici. Il poliziotto allerta i colleghi che in via Maj intercettano l’auto: all’interno un borsone con numerosi cosmetici. Arrestati, sono finiti davanti al giudice: durante il processo per direttissima, i due si sono avvalsi. Essendo senza fissa dimora sono in carcere. Il processo è stato aggiornato al 16 aprile.

F.D.