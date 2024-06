Suisio, schianto nella notte: un morto e un ferito

Suisio (Bergamo) – Incidente nella notte a Suisio, in provincia di Bergamo. Un uomo, di cui al momento non sono note le generalità, ha perso la vita lungo la strada provinciale 158. L’allarme è scattato intorno alle 2 di domenica 9 giugno. Stando alle prime informazioni l’auto su cui viaggiava la vittima è finita – per cause ancora in corso di accertamento – contro un ostacolo. L’impatto non ha lasciato scampo all’uomo.

Soccorsa anche un’altra persona, un uomo di 40 anni, le cui condizioni non desterebbero preoccupazione. Il ferito è stato portato al Papa Giovanni di Bergamo. Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto i mezzi di soccorso e i carabinieri.