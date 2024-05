Assalto alla Brads di Suisio, i ladri bloccano la strada e sfondano i cancelli: rubati centinaia di cosmetici

Suisio (Bergamo) – Auto in mezzo alla strada per coprire la fuga, un furgone ariete per sfondare il cancello e poi il furto di un intero bancale di cosmetici pronto per essere commercializzato. Un commando di almeno 9 persone è entrato in azione intorno all’1.30 di notte di oggi mercoledì 1 maggio all’azienda Brads nella zona industriale di Suisio, in provincia di Bergamo.

La banda ha posizionato in mezzo alla strada di accesso alla ditta due Fiat Cinquecento e un Ducato per tenere a distanza le forze dell’ordine e coprire la fuga, poi un furgone ha sfondato il cancello d’ingresso. Una volta all’interno i criminali hanno prelevato un bancale di prodotti già confezionati e pronti per essere venduti.

Il blitz ha fatto scattare il sistema d’allarme e sul posto è arrivato un mezzo della sorveglianza e una pattuglia di carabinieri. I ladri però erano già scappati, probabilmente nei campi, retrostanti all’azienda: vicino alla ditta è rimasta una Mercedes bloccata nel fango. Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato.

La Brads Srl, è un’azienda molto nota nella Bergamasca, è specializzata nel confezionamento, nell’assemblaggio e nella logistica di prodotti cosmetici.