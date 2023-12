Strumenti trasferiti prima della bancarotta. Patteggia 4 mesi

Patteggiamento a 4 mesi di reclusione in continuazione con le precedenti sentenze per Giuseppe "Pino" Oliverio, 62 anni di Beregazzo, che lo porta a 14 anni e 8 mesi complessivi, e di un anno e 4 mesi a testa per i figli Omar, 33 anni e Ivan, 30 anni, per la bancarotta della Formula 1 Gomme, nei rispettivi ruoli di amministratore di fatto e rappresentante legale della società dichiarata fallita ad aprile 2016. Avrebbero alienato una serie di beni, tra cui una decina di auto, senza versare i proventi nelle casse della società. Inoltre, quando il fallimento stava per essere dichiarato, avrebbero trasferito ad altre società una serie di strumentazioni tecniche. Infine, dopo la dichiarazione di fallimento, era stata distratta una Jaguar ceduta a una società di leasing. L’accordo di patteggiamento è stato trovato tra il difensore degli imputati, Jacopo Cappetta, e il Gup Walter Lietti. Pa.Pi.