Strade e ferrovie interrotte Per spostarsi corsa al traghetto

Strade e ferrovia interrotte in provincia di Lecco per l’ennesima ondata di maltempo. L’altra sera una colata di fango si è abbattuta sulla provinciale Lecco – Bellagio a Oliveto Lario, tra Limona e Vassena, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como. L’unica alternativa per spostarsi per quanti abitano e lavorano nella parte più a nord del paese, verso Bellagio, è stata la Sp 41, quella del passo del Ghisallo. Significa che hanno dovuto allungare il giro di parecchi chilometri e di quasi un’ora di strada. Per questo in molti hanno preferito mettersi in coda a Bellagio per attraversare il lago in traghetto. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il collegamento tramite la Lariana è stato ripristinato entro la mattinata di ieri. Problemi pure sulla linea ferroviaria Lecco – Sondrio: a causa di alcuni grossi rami caduti sulla massicciata, ieri mattina la circolazione dei treni è stata temporaneamente bloccata tra le stazioni di Lierna e di Varenna. Sono state cancellate diverse corse, mentre altre sono state interrotte prima del capolinea, bloccando di fatto i collegamenti tra la Valtellina e Lecco e quindi Milano. Lo stop alla circolazione dei treni per fortuna è durato poco. Per fronteggiare l’emergenza maltempo i vigili del fuoco, impegnati anche a dare man forte ai colleghi di Monza, hanno lavorato tutta notte, fronteggiando allagamenti di strade, il crollo di parecchi alberi caduti su auto in sosta e diversi dissesti.