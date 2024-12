Stop all’abbandono di rifiuti. Incivili braccati e multati

Denunciata per abbandono di rifiuti. È solo l’ultimo episodio di una serie scoperto dagli agenti del Nucleo ambientale della Polizia locale di Romano di Lombardia. Giovedì, a seguito di un accertamento, sono stati rinvenuti numerosi sacchi di rifiuti abbandonati nel Parco comunale della Concordia. Dal controllo del materiale abbandonato, cinque sacchi di grandi dimensioni, è stato possibile constatare che la tipologia dei rifiuti era costituita da materiale plastico (piatti, bicchieri, vassoi, bottiglie), scarti di cibo e altro materiale cartaceo. Tra il materiale c’era anche della documentazione che, unita agli accertamenti effettuati dall’impianto di videosorveglianza, hanno consentito di individuare le persone responsabili dell’abbandono di rifiuti. Gli agenti hanno così denunciato in stato di libertà una cittadina nigeriana di 35 anni, residente in città. L’area è stata bonificata e i rifiuti conferiti a norma di legge. Nel corso dell’anno, anche in ragione degli esposti e delle segnalazione pervenute al comando, sono stati eseguiti oltre 150 presidi e controlli che hanno portato all’identificazione di diverse persone responsabili di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico: 125 persone sanzionate amministrativamente e 10 denunciate penalmente per un totale di circa 65 mila euro. "Ogni abbandono – spiega la Polizia locale – è stato puntualmente segnalato all’Ufficio ecologia comunale, al fine di fare ripristinare lo stato dei luoghi mediante interventi rapidi di pulizia da parte del gestore". "Il contrasto a chi abbandona rifiuti non si ferma neanche il giorno di Natale e grazie ai controlli della Polizia locale – ha detto il sindaco Gianfranco Gafforelli - siamo riusciti a scoprire e denunciare gli autori di questo nuovo abbandono".

Francesco Donadoni