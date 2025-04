Statue sparite dai cimiteri . Caccia alla banda del bronzo

Il sospetto di chi sta conducendo le indagini è che ad agire sia un’unica banda, che spazia nella zona della pianura bergamasca da settimane. Nel mirino dei ladri non ci sono però appartamenti, ville o negozi, bensì i cimiteri. Colpi sono stati denunciati al camposanto di Comun Nuovo, il più bersagliato, dove sono stati compiuti cinque furti, Pontirolo Nuovo, Verdello e Verdellino. I malviventi, che agiscono di giorno, si sono impadroniti di diverse statue di bronzo che abbellivano le tombe dei defunti.

"Questi ladri si sono dimostrati molto sprezzanti e scaltri - aggiunge un cittadino di Comun Nuovo -. Una donna ha visto uscire due persone dal camposanto con una statua tra le braccia e ha chiesto loro cosa stessero facendo. I due le hanno risposto che dovevano sottoporre la statua a una manutenzione e di non preoccuparsi. Soltanto in seguito, quando è venuta a conoscenza dei furti, ha collegato questo episodio". Si tratterebbe, stando al racconto della testimone, di due italiani. Un pensionato, anch’egli residente a Comun Nuovo, ha denunciato il furto di una statua sulla tomba di famiglia del valore di 8mila euro. Oltre alle statue, i malviventi si impadroniscono anche dei portafiori, sempre in bronzo.