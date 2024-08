Squadra rivoluzionata e Parisi in panchina: obiettivo tornare al top

Il Volley Bergamo si ritrova domani per incominciare la stagione del rilancio. Dopo essersi salvata all’ultimissimo respiro e aver evitato una retrocessione che avrebbe avuto del clamoroso, soprattutto per il blasone di una società che più vincente non si può perlomeno in Italia, Bergamo riparte da coach Carlo Parisi e da una squadra tutta da scoprire. La stella della squadra sarà l’opposta Vittoria Piani che, dopo aver centrato il grande slam l’anno scorso con Conegliano vincendo tutto in Italia e in Europa, è chiamata a guidare l’attacco delle bergamasche facendo valere tutto il suo talento. Team nuovo di zecca con la palleggiatrice, la statunitense Evans proveniente da Michigan a dirigere le operazioni e a formare la diagonale con "watch" Piani. Al centro la coppia dovrebbe essere formata dalla tedesca Strubbe, prelevata da Stoccarda, e dalla Manfredini che arriva da Casalmaggiore. La cubana Montalvo e la ceca Mljenkova saranno le due schiacciatrici mentre nel delicato ruolo di libero ci sarà la 2002 Armini che, dopo Perugia, Chieri e Scandicci (vicecampione di Italia), ha scelto Bergamo per affermarsi definitivamente ad alti livelli. Il programma prevede il raduno domani mentre giovedì ci saranno i primi allenamenti agli ordini di coach Parisi che si troverà a gestire un gruppo al completo, eccezion fatta per la Manfredini impegnata con la nazionale under 20. L’obiettivo? Una tranquilla salvezza! Forse.