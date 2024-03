Spray urticante in palestra. Colto da malore collaboratore scolastico

Lo spray al peperoncino, rimasto vagante all’interno degli spazi scolastici, ha richiesto ieri mattina l’intervento dei vigili del fuoco. L’allarme poco dopo le 10, al liceo Terragni a Olgiate Comasco, dove un collaboratore scolastico di 59 anni ha avuto un malore a causa dell’inalazione di uno spray urticante. Assieme al 118, sono intervenute due squadre dei pompieri del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile che hanno riscontrato la presenza di un odore riconducibile a spray al peperoncino. Sul posto anche i carabinieri di Olgiate Comasco per ricostruire l’accaduto e capire di chi sia la responsabilità. Dopo un iniziale malore e blocco delle vie respiratorie, le condizioni del cinquantanovenne sono migliorate, non ha avuto bisogno di trasporto in ospedale. Pa.Pi.