Spinto dal figlio durante una lite. All’ospedale con ferite gravi

SIZIANO (Pavia)

Al culmine dell’ennesima lite ha spinto con violenza l’anziano padre, facendolo cadere e provocandogli lesioni che lo hanno portato in ospedale, con 45 giorni di prognosi. Il figlio, 27enne, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Siziano e del Radiomobile della Compagnia di Pavia, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Era peraltro già stato colpito in passato da una misura cautelare, per una precedente vicenda simile, che l’anziano padre si era forse illuso di aver risolto, accogliendolo ancora nella sua casa a Siziano. Invece nei giorni scorsi la situazione è nuovamente precipitata, con una lite violenta dalle gravi conseguenze. Il padre, 79 anni, ha riportato la frattura dell’omero, come è stato refertato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. E come tutte le cadute sospette, dall’ospedale è scattata l’inevitabile segnalazione alle forze dell’ordine, che ha portato i carabinieri a raccogliere la sofferta denuncia da parte del genitore. "Nel corso della denuncia - riferiscono i carabinieri nel comunicato stampa diramato ieri - l’anziano ha ripercorso gli ultimi anni di convivenza col figlio, colmi di maltrattamenti verbali e psicologici". Una situazione forse non risolvibile solo con l’iter giudiziario.