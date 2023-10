Specializzati in serramenti. Più posti disponibili

Saldatore, 1 posto. Requisiti: patente B automunito, esperienza nel ruolo o titolo di studio coerente con la mansione; Contratto: full time a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Villa di Serio; Candidature a impiego.albino@provincia.bergamo.it, codice 20700. Operai specializzati serramentisti. Posa di serramenti in Pvc e alluminio, di coperture rivestimenti, zanzariere, manutenzioni, lattoneria e assemblaggio di serramenti in magazzinio e posa in cantieri vari dislocati sul territorio regionale; Requisiti: esperienza pregressa, in possesso di patente B e auto per raggiungere luogo di lavoro; Contratti: a tempo determinato finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Brusaporto; candidature a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice 20563. Geometra cantiere, 1 posto. requisiti: diploma geometra o perito edile; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Curno; Inviare cv a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice 20605.