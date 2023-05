Bergamo, spacciavano droga agli studenti che uscivano da scuola: arrestati due giovani

Spacciavano droga agli studenti che uscivano da scuola. Per questo due giovani di 22 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia di Bergamo vicino alla stazione dei bus in un’operazione che ha coinvolto cinque auto, tre moto e due unità cinofile.

I due indagati frequentavano spezzo le fermate delle autolinee cercando di avvicinare gli altri giovani che finite le lezioni affollavano la zona per rientrare a casa. Una piazza di spaccio, in pratica, quella organizzata dai due spacciatori.

Il primo è un ragazzo di 22 anni, trovato in possesso di 20 grammi di hashish e ricercato perché gravato da un ordine di carcerazione per scontare una condanna a 3 anni e 4 mesi per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il secondo è un giovane di 24 anni, trovato in possesso di 13 grammi di hashish, anche lui con molti precedenti per spaccio, già sottoposto a divieto di dimora a Bergamo e provincia e per questo nuovamente arrestato.