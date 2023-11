Spaccio di droga al dettaglio. Pizzicati tre “soci” in affari

Una serie di perquisizioni mirate, svolte lunedì dai carabinieri della stazione di Porlezza (Como), hanno portato al ritrovamento di diversi quantitativi di stupefacenti, nella disponibilità di tre soggetti su cui da tempo si stavano concentrando le attenzioni dei militari. Destinatari dei controlli, per il quale è intervenuto anche il cane antidroga della Guardia di Finanza, sono stati un uomo di 41 anni di Claino con Osteno, commerciante, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, un disoccupato di 53 anni residente a Porlezza, e un cameriere turco di 24 anni, anche lui sottoposto alla misura dell’affidamento in prova. Tutti e tre già conosciuti dai carabinieri. A casa di quest’ultimo, sono stati trovati 50 grammi di hascisc, 15 di cocaina e 20 di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento in dosi. I carabinieri hanno acquisito i telefoni cellulari di tutti e tre i perquisiti, di cui due al solo turco, che è stato denunciato per la detenzione di droga i fini di spaccio.

Gli accertamenti, che hanno avuto una certa risonanza e visibilità, scaturiscono dalla necessità di svolgere un approfondimento sullo spaccio di droga al minuto nella zona del Porlezzese. Inoltre, a casa del ventiquattrenne, i carabinieri sono andati anche con personale del servizio veterinario di Ats, per verificare le condizioni in cui era tenuto il cane, senza però sollevare rilievi. Pa.Pi.